Характеристика усмiшки "Моя автобiографiя" Остапа Вишнi. Чому так називається i чому це усмiшка?

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Рік: 1927 (написана за 2 дні) Літературний рід: епос Жанр «Моя автобіографія» Остап Вишня: гумореска Тема «Моя автобіографія» Остап Вишня: розповідь про батьків, навчання й формування світогляду письменника. Ідея «Моя автобіографія» Остап Вишня: висвітлити фактори, які впливають на формування митця, у гумористичній формі. Композиція: 3 розділи. 1 розділ — народження Остапа Вишні, його дитинство ( де й коли народився, про батьків та дідів); 2 і 3 розділи — навчання Остапа Вишні; формування його світогляду. Композиція твору відповідає формі ділового паперу – автобіографії. Гумореска скомпонована з окремих невеличких розділів – «фресок». Автор «вихоплює» найяскравіші епізоди, події. Це не лише життєпис, а й аналіз пережитого автором. Гострий на слово гуморист постає серйозним і вдумливим. Проблематика «Моя автобіографія» Остап Вишня Формування митця Пошана до старших Повага до вчителів Відповідальність за свою працю Засоби творення комічного у гуморесці «Моя автобіографія»: Уживання наукових, військових та політичних термінів для зображення щоденної роботи та побутових подій. Поєднання ділового та художнього стилів (змішування стилів). Уживання фразеологізмів у прямому, а не переносному значенні. Іронія, прихована насмішка. Парадокси — несумісні поняття, що виключають або протирічать одне одному. Використання народної етимології, лайливих висловів. Зображення комічних ситуацій, деталей, подій. Використання жартівливих народних приказок і прислів’їв, порівнянь. У назві гуморески «Моя автобіографія» використано тавтологію.