Объясните почему организатором крестовых походов выступили церковь не Европейские карали

История
Объясните почему организатором крестовых походов выступили церковь не Европейские карали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короли в те времена были маленькими и беспомощными. Сама концепция суверенного государства еще не сформировалась ко времени начала крестовых походов. Король зачастую имел статус "первого среди равных".  Под равными подразумевались вассалы короля - знатные семьи королевства. Церковь, католическая, напротив была мощной и единой. Само слово "католический" имеет значение "всемирный". Власть главы церкви, Папы, была выше власти короля. Соответственно, движение народов, захватившее подданных многих королей могло быть организовано именно католической церковью, как идейным началом, объединяющим в то время многие народы Европы.
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