Напишіть основні одиниці рельєфу України.

Гость: Гость:

Рельеф Украины довольно разнообразен. На равнинной территории страны, являющейся частью Восточно-европейской равнины, чередуются низменности и возвышенности. На западе возвышаются горные цепи Украинских Карпат, на крайнем юге - гряды Крымских гор. Что же собой представляет современный рельеф Украины? 70 % ее площади занимают низменности, 25% - возвышенности и только 5 % - горы. Низменности, возвышенности и горы неодинаковы по высоте и формам рельефа; низменности чередуются с возвышенными участками, речными долинами, балками. Приподнятость равнинной части территории Украины над уровнем моря составляет в среднем 175 м, а ее максимальная отметка находится на Хотинской возвышенности - гора Берда (515 м) . На Азово-Черноморском побережье абсолютные высоты колеблются в пределах 10-15 м, на возвышенностях - 300-400 м. Горные хребты достигают 1 700-2 000 м; самая же высокая точка всей Украины гора Говерла (2 061 м) в Украинских Карпатах. Подробно на http://www.ua.all.biz/ukraine/nature.php