Что произойдет со споткнувшимся человеком ,с поскользнувшимся? Почему ?

Гость: Гость:

Споткнувшийся человек падает вперед потому что, он и идет вперед, по инерции, а поскользнувшийся, потому что, когда мы поскальзываемся, у нас как правило одна нога вперед уходит и мы падаем чаще все на спину или на бок, реже всего вперед.