Что произойдет со споткнувшимся человеком ,с поскользнувшимся? Почему ?
Физика
Что произойдет со споткнувшимся человеком ,с поскользнувшимся? Почему ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споткнувшийся человек падает вперед потому что, он и идет вперед, по инерции, а поскользнувшийся, потому что, когда мы поскальзываемся, у нас как правило одна нога вперед уходит и мы падаем чаще все на спину или на бок, реже всего вперед.
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