Найти площадь параллерограмма если его тупой угол 150 градусов ,а смежные стороны 10см и 8 см

Геометрия
Найти площадь параллерограмма если его тупой угол 150 градусов ,а смежные стороны 10см и 8 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый угол будет равен 30 градусам. Отпускаем с тупого угла высоту. Тогда получится прямоугольный треугольник с углами 30 и 60 градусов. Один катет будет равен 8, а другой можно найти по теореме. Если сторона лежит против угла 30 градусов, то эта сторона будет равна половине гипотенузы(которая 8 см). Значит высота будет равна 8 / 2 = 4. Найдем площадь. Площадь равна 4 * 10 = 40 см²
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