Кто учил пушкина писать по русский?

Литература
Кто учил пушкина писать по русский?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Только ещн попробуй с курсивом написать
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