Что такое сложносочинённое предложение и сложноподчиненное предложение ?
Русский язык
Что такое сложносочинённое предложение и сложноподчиненное предложение ?
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Сложносочиненные предложения - это такие предложения, в которых простые предложения равноправны и соединены при помощи сочинительных союзов. Сложноподчиненные предложения - это такие предложения, в которых простые предложения соединены при помощи подчинительных союзов и союзных слов, и одно предложение (придаточное) зависит от другого (главного) . бессоюзные сложные предложения - это такие предложения, которые связаны при помощи интонации, предложения в них равноправны.
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