Самые крупные пресные водохранилища каждого континента. Пожалуйстаа!!!
География
Самые крупные пресные водохранилища каждого континента. Пожалуйстаа!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евразия озеро Байкал , Южная Америка о.Сан Мартина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1 . Кто такой феодал ? 2 . Что такое омброк ? 3 . Кто такие ниществующие ? 4 . Кто такие ростовщики ? 5 . Кто такие альбигойцы ? 6 . Нап...
Английский язык
Ребят, плиз, напишите сочинение про какую-нибудь страну на английском. Минимум 7 предложений, желательно с переводом. Мне очень срочно, спасибо зар...
Математика
Химия
Выберите пары химических элементов, между атомами которых может образоваться ковалентная связь: а) Н и Р; б) Fe и Fe; в) Na и F; г) О и О; д) S и...