1 . Кто такой феодал ? 2 . Что такое омброк ? 3 . Кто такие ниществующие ? 4 . Кто такие ростовщики ? 5 . Кто такие альбигойцы ? 6 . Напишите второй крестовой поход ( год , предводителей , события ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!

История
1 . Кто такой феодал ? 2 . Что такое омброк ? 3 . Кто такие ниществующие ? 4 . Кто такие ростовщики ? 5 . Кто такие альбигойцы ? 6 . Напишите второй крестовой поход ( год , предводителей , события ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. крупный землеведелец, в эпоху феодализма 2.может оброк, это дань, ее выплачивают крепостные своим владельцам 3. бедные люди, чей доход ниже прожиточного минимума, нищие, проще говоря 4. тот, кто дает деньги, под проценты 5. начали христианское движение ,,катаризм,,, вроде такое название 6. 1147-49гг все, что знаю
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