1 . Кто такой феодал ? 2 . Что такое омброк ? 3 . Кто такие ниществующие ? 4 . Кто такие ростовщики ? 5 . Кто такие альбигойцы ? 6 . Напишите второй крестовой поход ( год , предводителей , события ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!

История

1 . Кто такой феодал ? 2 . Что такое омброк ? 3 . Кто такие ниществующие ? 4 . Кто такие ростовщики ? 5 . Кто такие альбигойцы ? 6 . Напишите второй крестовой поход ( год , предводителей , события ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!

Автор: Гость