Вот фото что надо сделать
Математика
Вот фото что надо сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Саши было 10 клубник 2 он отдал Вите Пример: 10-2=8
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