Выберите пары химических элементов, между атомами которых может образоваться ковалентная связь: а) Н и Р; б) Fe и Fe; в) Na и F; г) О и О; д) S и F; е) Ca и O ; Составьте схемы.

Химия

Выберите пары химических элементов, между атомами которых может образоваться ковалентная связь: а) Н и Р; б) Fe и Fe; в) Na и F; г) О и О; д) S и F; е) Ca и O ; Составьте схемы.

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