Выберите пары химических элементов, между атомами которых может образоваться ковалентная связь: а) Н и Р; б) Fe и Fe; в) Na и F; г) О и О; д) S и F; е) Ca и O ; Составьте схемы.
Химия
Выберите пары химических элементов, между атомами которых может образоваться ковалентная связь: а) Н и Р; б) Fe и Fe; в) Na и F; г) О и О; д) S и F; е) Ca и O ; Составьте схемы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.)Na и F г.)О и О д.)S и F вроде так
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