Периметр треугольника Р м,а каждая из двух его сторон равна 0,31р. а)Найдите третью сторону этого треугольника; б)чему равна третья сторона треугольника ,если P=40?(Очень прошу,срочно)
Математика
Периметр треугольника Р м,а каждая из двух его сторон равна 0,31р. а)Найдите третью сторону этого треугольника; б)чему равна третья сторона треугольника ,если P=40?(Очень прошу,срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,31Р х 2 = 0,62Р - сумма двух сторон1) Р - 0,62Р = 0,38Р - третья сторона2) Р = 40 3-я сторона равна 0,38 х 40 = 15,2
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