Периметр треугольника Р м,а каждая из двух его сторон равна 0,31р. а)Найдите третью сторону этого треугольника; б)чему равна третья сторона треугольника ,если P=40?(Очень прошу,срочно)

Математика

Периметр треугольника Р м,а каждая из двух его сторон равна 0,31р. а)Найдите третью сторону этого треугольника; б)чему равна третья сторона треугольника ,если P=40?(Очень прошу,срочно)

Автор: Гость