5х+рy-3р=0.................................

Алгебра
5х+рy-3р=0.................................
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Гость:
Мой ответ таков . что-либо не понятно? могу объяснить
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