Найди 1/7 чисел 14,21,42,7,49

Математика
Найди 1/7 чисел 14,21,42,7,49
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Гость:
2 3 6 1 7. Ток правельно запиши)
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