Объясните почему организатором крестовых походов выступила церковь они европейские короли

История
Объясните почему организатором крестовых походов выступила церковь они европейские короли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведь в Израиле Находилась их Святыня .А Церковь не могла терпеть чтобы христианская святыня была в руках у Арабов и поэтому она собирает армию из бедняков страны пообещав им много денег, славы и Святую землю наполненную богатствами
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