Объясните почему организатором крестовых походов выступила церковь они европейские короли

Гость: Гость:

Ведь в Израиле Находилась их Святыня .А Церковь не могла терпеть чтобы христианская святыня была в руках у Арабов и поэтому она собирает армию из бедняков страны пообещав им много денег, славы и Святую землю наполненную богатствами