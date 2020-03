Напишите пожалуйста программу на c++, в крайнем на паскале

Гость: Гость:

Скорее всего, можно намного короче, но все же она работает, хех)) var t,dt,s,d:byte; var v,r:real; begin write('Время: '); readln(t); write('Длительность: '); readln(dt); write('Стоимость минуты: '); readln(s); write('День: '); readln(d); r:=s*dt; if(d>=6) and (t<8) or (t>22) then v:=r-((r/10)+(r/100*20)) else begin if(t<8) or (t>22) then v:=r-(r/100*20); if(d>=6) then v:=r-(r/10); end; write(v); end.