Подберите к просторечным словам синонимы из литературного языка. Запишите литературные слова, определите их стилистическую окраску. Убираться (в комнате), умаяться, смуглявый, пузо, брюхо, укокошить, дылда, трепач, ухмылка, оп...
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Подберите к просторечным словам синонимы из литературного языка. Запишите литературные слова, определите их стилистическую окраску. Убираться (в комнате), умаяться, смуглявый, пузо, брюхо, укокошить, дылда, трепач, ухмылка, оплеуха, зенки, проворонить, сдохнуть, жадюга, брехня. ==============================================================================Быстрее, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите,стилистическую окраску не смогу определить,но напишу,что знаю... Умаяться - устать;смуглявый - загорелый;пузо,брюхо - живот;укокошить - убить,дылда - чрезмерно высокий человек,трепач - болтун,ухмылка - улыбка,оплеуха - пощечина,проворонить - пропустить,сдохнуть - умереть,жадюга - жадина,скупец;брехня - вранье.
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