Подберите к просторечным словам синонимы из литературного языка. Запишите литературные слова, определите их стилистическую окраску. Убираться (в комнате), умаяться, смуглявый, пузо, брюхо, укокошить, дылда, трепач, ухмылка, оп...

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Подберите к просторечным словам синонимы из литературного языка. Запишите литературные слова, определите их стилистическую окраску. Убираться (в комнате), умаяться, смуглявый, пузо, брюхо, укокошить, дылда, трепач, ухмылка, оплеуха, зенки, проворонить, сдохнуть, жадюга, брехня. ==============================================================================Быстрее, пожалуйста!

Автор: Гость