Помогите пожалуйста, буду очень благодарна) Задача номер 1315)))
Физика
Помогите пожалуйста, буду очень благодарна) Задача номер 1315)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дано: q=16Дж/кг m=30кг Q-? Решение: Q=q*m Q=16*30=480(Дж)=0.00048(МДж)
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