Общая стоимость ремонта автомобиля по 5 позициям составила 195 долларов США. Капитальный ремонт карбюратора стоит в два раза дороже регулировки, ремонт тормозных колодок в три раза дешевле ремонта карбюратора, а центровка и бал...
Математика
Общая стоимость ремонта автомобиля по 5 позициям составила 195 долларов США. Капитальный ремонт карбюратора стоит в два раза дороже регулировки, ремонт тормозных колодок в три раза дешевле ремонта карбюратора, а центровка и балансировка колес, каждая в отдельности, стоят в три раза дешевле, чем регулировка. Сколько стоит регулировка?
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