Решите уравнение: (4-x)(x+5)+x во второй степени
Алгебра
Решите уравнение: (4-x)(x+5)+x во второй степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+20-х^2-5х+х^2=0 -1х=-20 х=20
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