У саду посадили 26 кущів смородини 18 кущів агрусу а малини - на 9 кущів меньше ніж см??родини й агрусу разом.Скільки кущів малини посадили.

Математика
У саду посадили 26 кущів смородини 18 кущів агрусу а малини - на 9 кущів меньше ніж см??родини й агрусу разом.Скільки кущів малини посадили.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+18=44(кущ.)-разом 44-9=35(кущ)-малини
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