У саду посадили 26 кущів смородини 18 кущів агрусу а малини - на 9 кущів меньше ніж см??родини й агрусу разом.Скільки кущів малини посадили.
Математика
У саду посадили 26 кущів смородини 18 кущів агрусу а малини - на 9 кущів меньше ніж см??родини й агрусу разом.Скільки кущів малини посадили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+18=44(кущ.)-разом 44-9=35(кущ)-малини
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Литература
Помогите продолжить стих мой, пожалуйста Твой чистый разум,детская наивность,ве??а в чудеса меня цепляют,однако я, изношенный судьбою думать скло...