У саду посадили 26 кущів смородини 18 кущів агрусу а малини - на 9 кущів меньше ніж см??родини й агрусу разом.Скільки кущів малини посадили.

Математика

У саду посадили 26 кущів смородини 18 кущів агрусу а малини - на 9 кущів меньше ніж см??родини й агрусу разом.Скільки кущів малини посадили.

Автор: Гость