Выписать ,слова близкие по смыслу существительные, прилагательные,глагол :бой,сражение ,боевой битва;термометр,градус градусник,;интересный,увлекательный,скучный,занимательный,;говорить, беседовать смеяться .болтать
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Выписать ,слова близкие по смыслу существительные, прилагательные,глагол :бой,сражение ,боевой битва;термометр,градус градусник,;интересный,увлекательный,скучный,занимательный,;говорить, беседовать смеяться .болтать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бой,воевать,сражение,битва,боевой,сражаться. термометр,градус,градусник,температура. интересный,увлекательный,скучный,занимательный,скучать,скучно,интересно,занимательно. говорить,беседовать,разговор,смеяться,болтать,беседа,говор,смех.
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