Сделайте морфемный анализ слов радиотехническую промелькнули мельница неда??еко какой-то
Русский язык
Сделайте морфемный анализ слов радиотехническую промелькнули мельница неда??еко какой-то
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиотехническую радио - корень о- соединяющая буква (никак не обозначается) техн- корень ическ - суфф ую- окончение промелькнули про- приставка мельк- кореньт н- суфф ул - суфф и- окончание мельница мельниц- корень а- суфф недалеко не - приставка дал- корень ек- суфф о- окончание какой-то как - корень ой- окончание то-постфикс
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