Вопросы по рассказу Алые Паруса 1.в каких обстоятельствах грэй впервые увидел ас??оль?ЧТО ЕМУ РАССКАЗАЛИ ОБ АССОЛЬ В ДЕРЕВНЕ? пОЖАЛУЙСТА.....
Литература
Вопросы по рассказу Алые Паруса 1.в каких обстоятельствах грэй впервые увидел ас??оль?ЧТО ЕМУ РАССКАЗАЛИ ОБ АССОЛЬ В ДЕРЕВНЕ? пОЖАЛУЙСТА.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грэй впервые увидел Ассоль в лесу пока она спала.В деревне Грэю рассказали что Ассоль сумашедшая
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