Определите промежутки монотонности: Определить надо с использованием произво??ной Я решил практически полностью сам, единственное, потерялся со значением Х, который вышел у меня

Алгебра

Определите промежутки монотонности: Определить надо с использованием произво??ной Я решил практически полностью сам, единственное, потерялся со значением Х, который вышел у меня

Автор: Гость