Помогите только 7 номер.Надо найти площадь трапеции.

Геометрия
Помогите только 7 номер.Надо найти площадь трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтрапеции=1/2*(7+17)*высоту опустим высоту, получаем прямоугольник с длиной 7 см(по определению), тогда боковые отрезки основания по 5 см ((17-7)/2=5) По ьеореме Пифагора найдем высоту-катет треугольника: 169=25+высота^2 высота^2=144 высота=12 S=1/2*(7+17)*12=6*24=144см^2
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