Помогите пожалуйста) Военная реформа Петра 1 Стрелецкие полки,Армия Петровской эпохи принцип формирования. общественные слои, пополнявшие войско. занятия военных. вооружение.

История
Помогите пожалуйста) Военная реформа Петра 1 Стрелецкие полки,Армия Петровской эпохи принцип формирования. общественные слои, пополнявшие войско. занятия военных. вооружение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Военная реформа Петра первого формировалась на рекрутской повинности, т.е. с каждой семьи в армию уходил один мужчина, и он был обязан отслужить всю жизнь. А дальше не помню)
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