СОЧИНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СЛОВ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ЗВУКАМИ

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СОЧИНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СЛОВ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ЗВУКАМИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шла Саша по шоссе. надеюсь сойдет
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