СОЧИНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СЛОВ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ЗВУКАМИ
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СОЧИНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СЛОВ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ЗВУКАМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шла Саша по шоссе. надеюсь сойдет
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