Какая сила действовала на тело если импульс тела изменился на 108 Н*с в течение 6с
Физика
Какая сила действовала на тело если импульс тела изменился на 108 Н*с в течение 6с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F×t = ΔmV ⇒ F = ΔmV/t = 108/6 = 18 н. Ответ: 18 н.
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