Каковы особенности составного глагольного сказуемого?Какие значения имеет его в??помогательный компонент,чем он может выражаться?Приведите примеры
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Каковы особенности составного глагольного сказуемого?Какие значения имеет его в??помогательный компонент,чем он может выражаться?Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составное глагольное сказуемое состоит из двух частей – основной и вспомогательной. Вспомогательная часть выражает грамматическое значение сказуемого.Неопределенная форма глагола (инфинитив) выражает основное лексическое значение сказуемого.Вспомогательная часть составного глагольного сказуемого выражена:1)глаголами, обозначающими начало, продолжение, окончание действия: Я начал замерзать, Она продолжала играть;2) глаголами долженствования и краткими прилагательными (должен, могу, готов, рад и др.) К примеру: Мы готовы помочь, Он должен уехать, Я рад слышать ваш голос;3)словами состояния со значением желательности, необходимости, возможности: Надо поддержать его.3) словами категории состояния, выражающими эмоциональную оценку действия: Приятно видеть снова вас, Хорошо бывать на природе.
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