Воробышек, душистая, черемуха, созрела, бегут, чирикает, звонкие, маленький, ручьи. Раздели слова на групе. Запиши одно предложение

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Воробышек, душистая, черемуха, созрела, бегут, чирикает, звонкие, маленький, ручьи. Раздели слова на групе. Запиши одно предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошла в лес и увидела как бежит и чирикает воробушек,благодаря лете созрела и душистая черёмуха, а рядом текут маленькие ручейки.
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