3. Выполните умножение (3a - b)(2b - 4a)= ______________________________________________
Алгебра
3. Выполните умножение (3a - b)(2b - 4a)= ______________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=6ab-12a^2-2b^2+4ab=10ab-12a^2-2b^2
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