Средства из индивидуальной аптечки при ушибах, вывихах, растяжение,разрыв связок?

Окружающий мир
Средства из индивидуальной аптечки при ушибах, вывихах, растяжение,разрыв связок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мази, они быстрее зажывляют всякие ушибы и ростяжения и т.д и т.п. ну по крайней мере уменьшают боль. Смотря какую мазь ты выбираеш
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