Помогите решить пожалуйста а)(-48 3/4 : 3,9+8 1/5)х(-6,3)=? -48 3/4 -это одно число(сорок восемь целых три четвёртых) б)(63 9/2:(-4,7)+9,3)х(-4 1/5)=?
Математика
Помогите решить пожалуйста а)(-48 3/4 : 3,9+8 1/5)х(-6,3)=? -48 3/4 -это одно число(сорок восемь целых три четвёртых) б)(63 9/2:(-4,7)+9,3)х(-4 1/5)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-195\4:39\10+41\5)×(66\10)=(-125\10+41\5)×(-66\10)=(-43\10)×(-66\10)=28,38=28 38\100=28 19\50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра