Помогите решить пожалуйста а)(-48 3/4 : 3,9+8 1/5)х(-6,3)=? -48 3/4 -это одно число(сорок восемь целых три четвёртых) б)(63 9/2:(-4,7)+9,3)х(-4 1/5)=?

Математика

Помогите решить пожалуйста а)(-48 3/4 : 3,9+8 1/5)х(-6,3)=? -48 3/4 -это одно число(сорок восемь целых три четвёртых) б)(63 9/2:(-4,7)+9,3)х(-4 1/5)=?

Автор: Гость