Вода является хорошим растворителем. В каком случае нам пригождается это свойств?? воды. а) во время плавания б)во время тушения пожара в) при заливке катка г) когда мы пьем питьевую воду д) при добавлении сахара в чай или соли...

Окружающий мир

Вода является хорошим растворителем. В каком случае нам пригождается это свойств?? воды. а) во время плавания б)во время тушения пожара в) при заливке катка г) когда мы пьем питьевую воду д) при добавлении сахара в чай или соли в суп

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