Только ли в именах существительнных есть ошибки, из под польта удевочки
Русский язык
Только ли в именах существительнных есть ошибки, из под польта удевочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-под пальто у девочки. Существительных с одной н.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Вода является хорошим растворителем. В каком случае нам пригождается это свойств?? воды. а) во время плавания б)во время тушения пожара в) при з...
Русский язык
Корова,ворона,медведь,сорока,заяц,лисица,аист,овца.Запищи слова по алфавиту.Проверь какие из этих слов есть в словаре
Химия
Ребята, помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все о??ормить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огрооом...
Английский язык