Найдите среднее арифметическое чисел 1,7;2,6;3,2; и 1,6
Математика
Найдите среднее арифметическое чисел 1,7;2,6;3,2; и 1,6
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1,7+2,6+3,2+1,6/4=6,5/4=1,625
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