3c(c+2)-(c+3)² Решите пожал
Алгебра
3c(c+2)-(c+3)² Решите пожал
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Гость:
Если я не ошибаюсь,то отнять нельзя.
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