Восстанови порядок орфографических действий при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова: Варианты ответа: - Слышу парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова - Пишу букву ...
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Восстанови порядок орфографических действий при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова: Варианты ответа: - Слышу парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова - Пишу букву этого согласного звука на конце слова
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Гость:
Тю вдруг что не еп БТ см сюда
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