Востанови текст.запиши его.каким предложением можно озаглавить этот текст?Они па??ли коз,пололи огород.Настоящие помощники!Петя и Оля гостили у бабушки в деревне.Радовалась бабушка внукам.

Русский язык
Востанови текст.запиши его.каким предложением можно озаглавить этот текст?Они па??ли коз,пололи огород.Настоящие помощники!Петя и Оля гостили у бабушки в деревне.Радовалась бабушка внукам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<бабушкины помошники>
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