Востанови текст.запиши его.каким предложением можно озаглавить этот текст?Они па??ли коз,пололи огород.Настоящие помощники!Петя и Оля гостили у бабушки в деревне.Радовалась бабушка внукам.

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Востанови текст.запиши его.каким предложением можно озаглавить этот текст?Они па??ли коз,пололи огород.Настоящие помощники!Петя и Оля гостили у бабушки в деревне.Радовалась бабушка внукам.

Автор: Гость