Вот первые слоги двусложных слов ба,бе,бу а вот вторые ран, тон сколько слов можно ??олучить соединяя первые слоги со вторыми

Русский язык
Вот первые слоги двусложных слов ба,бе,бу а вот вторые ран, тон сколько слов можно ??олучить соединяя первые слоги со вторыми
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Гость:
1баран. 2батон 3бетон 4буран 5бутон
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