Вот первые слоги двусложных слов ба,бе,бу а вот вторые ран, тон сколько слов можно ??олучить соединяя первые слоги со вторыми

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Вот первые слоги двусложных слов ба,бе,бу а вот вторые ран, тон сколько слов можно ??олучить соединяя первые слоги со вторыми

Автор: Гость