Возьмите любое слово. И составьте из букв этого слова как можно больше новых слов.??лова которые составляете из букв как можно больше!Слово абсолютно любое!

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Возьмите любое слово. И составьте из букв этого слова как можно больше новых слов.??лова которые составляете из букв как можно больше!Слово абсолютно любое!

Автор: Гость