Возьмите любое слово. И составьте из букв этого слова как можно больше новых слов.??лова которые составляете из букв как можно больше!Слово абсолютно любое!

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Возьмите любое слово. И составьте из букв этого слова как можно больше новых слов.??лова которые составляете из букв как можно больше!Слово абсолютно любое!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Банкомат(комната, обманка, батман, акант, бакан, банка,батан,батон,кабан,канат,макао,манат,манка,манко,манок,манта,манто,матка,набат,накат,обман,октан,табак,танка,танок,томан,абак,нота,бот,ом,тон,том,ток,ном,нок,така,кот,кон,танк,аак,атом,аноа,окат,нома,мант,кома,коан,бона,атом,аба,акт,амт,бак,бат)
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