Впиши в графы таблички названия частей речи. Выдели в словах корень. Подчеркни гласную в корне.
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Впиши в графы таблички названия частей речи. Выдели в словах корень. Подчеркни гласную в корне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где фотография сфоткай и покажи
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