Впишите числа, соответствующие указанным точкам

Математика
Впишите числа, соответствующие указанным точкам
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