Впишите в клеточки слова-названия четырех значимых частей слова. На свободных строках запишите эти названия в порядке их расположения в слове

Русский язык

Впишите в клеточки слова-названия четырех значимых частей слова. На свободных строках запишите эти названия в порядке их расположения в слове

Автор: Гость