Впишите в клеточки слова-названия четырех значимых частей слова. На свободных строках запишите эти названия в порядке их расположения в слове
Русский язык
Впишите в клеточки слова-названия четырех значимых частей слова. На свободных строках запишите эти названия в порядке их расположения в слове
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Приставка, корень, суффикс, окончание
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