Все экспедиции в Антарктиду отправлялись в зимние месяцы почему
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Все экспедиции в Антарктиду отправлялись в зимние месяцы почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что когда у нас зима, в Антарктиде лето, следовательно в это время на материке теплее, чем в другие месяцы
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