Все экспедиции в Антарктиду отправлялись в зимние месяцы почему

Окружающий мир
Все экспедиции в Антарктиду отправлялись в зимние месяцы почему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что когда у нас зима, в Антарктиде лето, следовательно в это время на материке теплее, чем в другие месяцы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прошу помогите!!!!!! Умоляю!!!! Буду очень благодарна!
Ответить
Химия
СРОЧНО КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕ!ХИМИЯ 9 КЛАСС!
Ответить
Математика
К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадим...
Ответить
Английский язык
Какие вопросы ты бы задал ученикам лесной школы
Ответить
Математика
Расшифруйте загаданные пословицы даю 50 балов
Ответить