Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в каждом ряду их было одинаковое количество? A.4 ряда; B.13 рядов; C.9 рядов; D.5 рядов.

Математика
Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в каждом ряду их было одинаковое количество? A.4 ряда; B.13 рядов; C.9 рядов; D.5 рядов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 : 13 = 5 саженцев в каждом ряду. 65: 5 = 13 саженцев в каждом ряду. Ответ :  В) и D)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
109 пожалуйста помогите срочно !!!!
Ответить
Русский язык
Выпишите грамматическую основу из предложения : "Иначе имущество,как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его и все таки однажды, хотя...
Ответить
Русский язык
Помогите сделать:96 задание
Ответить
Русский язык
Помогите слово белоснежка относится к сложным словам?
Ответить
Русский язык
Заполни окошки и найди в одной группе лишняя сочетание слов
Ответить