Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в каждом ряду их было одинаковое количество? A.4 ряда; B.13 рядов; C.9 рядов; D.5 рядов.
Математика
Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в каждом ряду их было одинаковое количество? A.4 ряда; B.13 рядов; C.9 рядов; D.5 рядов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 : 13 = 5 саженцев в каждом ряду. 65: 5 = 13 саженцев в каждом ряду. Ответ : В) и D)
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