Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в каждом ряду их было одинаковое количество? A.4 ряда; B.13 рядов; C.9 рядов; D.5 рядов.

Математика

Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в каждом ряду их было одинаковое количество? A.4 ряда; B.13 рядов; C.9 рядов; D.5 рядов.

Автор: Гость