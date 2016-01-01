Вспомни и запиши частей слрво суффикс в переводе с латинского языка значит прикрепленный почему часть слова стоящую за корнем назвали суффиксом попробуй придумать свое названия этой части слова подумай названия двух частей слов...
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Вспомни и запиши частей слрво суффикс в переводе с латинского языка значит прикрепленный почему часть слова стоящую за корнем назвали суффиксом попробуй придумать свое названия этой части слова подумай названия двух частей слова исконные или заимствованные обьясни ответ
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Гость:
Это точно 2 класс!!!
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