Вспомни названия музыкальных произведений которые ты любишь слушать Назови имен?? создавших их композиторов объясни чем они привлекают тебя
Литература
Вспомни названия музыкальных произведений которые ты любишь слушать Назови имен?? создавших их композиторов объясни чем они привлекают тебя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.1.Иоганн Себастьян Бах: ,,Фантазия (прелюдия)" Это одно из самых смелых произведений Баха. Фантазия до предела насыщена драматизмом. 2. Вольфганг Амадей Моцарт:«Турецкий марш». Это одно из самых узнаваемых произведений. «Турецкий марш» стал первым европейским музыкальным произведением нового времени с использованием ударных инструментов. 3. Людвиг ван Бетховен: «Лунная соната». Соната посвящена 18-летней Джульетте Гвиччарди, которой Бетховен в 1801 году давал уроки музыки. Композитор был влюблён в юную графиню и хотел на ней жениться.
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