Вспомни названия музыкальных произведений которые ты любишь слушать Назови имен?? создавших их композиторов объясни чем они привлекают тебя

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.1.Иоганн Себастьян Бах: ,,Фантазия (прелюдия)" Это одно из самых смелых произведений Баха. Фантазия до предела насыщена драматизмом. 2. Вольфганг Амадей Моцарт:«Турецкий марш». Это одно из самых узнаваемых произведений. «Турецкий марш» стал первым европейским музыкальным произведением нового времени с использованием ударных инструментов. 3. Людвиг ван Бетховен: «Лунная соната». Соната посвящена 18-летней Джульетте Гвиччарди, которой Бетховен в 1801 году давал уроки музыки. Композитор был влюблён в юную графиню и хотел на ней жениться.