Встало солнце кислое, Смотрит - небо скисло, В кислом небе кислое Облако повисло... Даже сахар кислый! Скисло все варенье! Потому что кислое Было настроение. Найди главные слова и запиши их как название.Найди в стихот...
Русский язык
Встало солнце кислое, Смотрит - небо скисло, В кислом небе кислое Облако повисло... Даже сахар кислый! Скисло все варенье! Потому что кислое Было настроение. Найди главные слова и запиши их как название.Найди в стихотворении два однокоренных слова.выпиши покажи корень.Какое из записанных слов употреблено в отрывке и в другой форме?запиши и выдели окончание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо облоко сахар варенье настроение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Математика