Встало солнце кислое, Смотрит - небо скисло, В кислом небе кислое Облако повисло... Даже сахар кислый! Скисло все варенье! Потому что кислое Было настроение. Найди главные слова и запиши их как название.Найди в стихот...

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Встало солнце кислое, Смотрит - небо скисло, В кислом небе кислое Облако повисло... Даже сахар кислый! Скисло все варенье! Потому что кислое Было настроение. Найди главные слова и запиши их как название.Найди в стихотворении два однокоренных слова.выпиши покажи корень.Какое из записанных слов употреблено в отрывке и в другой форме?запиши и выдели окончание.

Автор: Гость